Milan, Adani: “Doku gioca con una passione e rispetto che Leao non ha”

Il paragone tra Leao e Doku

"Ma a tutto c’è un limite - ha spiegato ancora Adani su Leao del Milan -. Poi io so già che magari nella prossima partita fa due gol dribblando tutti, ma cosa può interessare? Non si vive parlando di calcio che è uno sport collettivo solo per la gioia o la luna storta di un calciatore. Qua c’è da valutare il discorso nel complesso che è gravemente insufficiente, quasi inaccettabile. In Italia nessuno avrebbe scelto Doku rispetto a Leao tre anni fa. Jeremy Doku ogni due minuti fa un’occasione da gol: combina nello stretto, sceglie, si prende la responsabilità, se sbaglia ci riprova, non allarga le braccia, non si gira verso la gente. Il belga, in 70 minuti, punta l’uomo 135 volte, tira in porta 12 volte, mette 20 cross".