Milan, Cassano esalta Fonseca e Reijnders: altre critiche per Leao

Il pensiero su Rafa

"Io amo il calcio e vedo: fino al tiro ciofeca sul gol di Morata, Leao per tre volte non l'aveva mai presa, mai. Fino a quel tiro, non si era mai visto. Tutti esaltano Leao, ma ha fatto una partita buona, normale. Ha sbagliato tante scelte. Ha toccato 25-26 palle e ne ha sbagliate 20. Poi iniziano a dire... è entrato su tutti i gol, partita stratosferica. Non capisco il senso. Nel secondo tempo due volte poteva andare uno contro uno e niente. L'assist a Reijnders è bellissimo".