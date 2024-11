Milan, Agresti: “Fonseca troppo prudente. Rischiare Pulisic?”

Un Milan-Juventus a dir poco deludente. La partita finisce sullo 0-0 con le due squadre che praticamente non creano nulla in attacco e non soffrono mai. Tante le reazioni nel post gara. Stefano Agresti , noto giornalista, ha scritto un pezzo di analisi per 'La Gazzetta dello Sport' proprio sulla gara di San Siro. Un focus anche sulle scelte di Paulo Fonseca e sulla scelta di inserire Pulisic solamente nel secondo tempo.

Milan, Agresti confuso dalle scelte di Fonseca: e c'entra Pulisic

"Il pessimo spettacolo mostrato a San Siro chiama dunque in causa il Milan, che aveva una grande occasione per avvicinare la Juventus e l’ha buttata. Non è sorprendente il risultato, quanto l’incapacità dei rossoneri di creare una qualsiasi opportunità per segnare. La sensazione è che Fonseca sia stato troppo prudente nella scelta degli uomini, nell’atteggiamento iniziale e anche nella gestione della partita durante il suo svolgimento (ma Pulisic non poteva essere rischiato un po’ prima?)". LEGGI ANCHE: Slovan Bratislava-Milan, probabili formazioni: sorpresa sulla trequarti >>>