Monza-Milan, Agresti: “Chi è Leao? Daniel Maldini quasi travolgente”

Monza-Milan, i dubbi di Agresti su Leao: parole molto importanti per Maldini

"Il Milan soffre e sbuffa. Lo hanno aiutato - o forse salvato - due tra i migliori rossoneri della stagione: Maignan ha parato, Reijnders ha segnato. Guardando al futuro, è evidente che Fonseca deve far crescere la squadra. Può riuscirci senza Leao, il calciatore di maggior talento? Se Rafa è quello che continuiamo a vedere quando viene mandato in campo, la scelta tecnica di lasciarlo in panchina non sembra una follia. L’attaccante portoghese avrà forse spazio dall’inizio martedì a Madrid; di fronte al Real avrà un’altra occasione per dimostrare chi è (già, ma chi è?). Il Milan è stato spesso messo in difficoltà da Daniel Maldini, soprattutto nel primo tempo: alcune sue giocate sono state quasi travolgenti". LEGGI ANCHE: Monza-Milan, Morata ancora a secco. E' un problema? Ecco perché no