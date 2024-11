Monza-Milan, Morata ancora a secco. E’ un problema? Ecco perché no

Monza-Milan, Morata non segna: c'è da preoccuparsi? Il suo lavoro...

Voti, secondo quello che scrive, troppi bassi e influenzati dagli errori di Alvaro. Morata ha avuto un paio di occasioni per fare gol, specialmente di testa. Lo spagnolo non è stato efficace è vero. Ma Morata ha giocato una partita di sacrificio, di pressing, di corsa a tutto campo. Cose importantissime. Anche Fonseca lo ha elogiato nel post partita, per lui è stato il migliore in campo. I falli che si è guadagnato per fare salire la squadra e fare respirare la squadra sono stati fondamentali. Certo, ci si aspetterebbero i gol da una punta centrale, ma il lavoro che ha fatto Morata è stato decisivo per la vittoria del Milan. Ora arriva il Real Madrid, una partita speciale per Alvaro che tornerà al Santiago Bernabeu da grande ex. Chissà che non possa essere decisivo in Champions League, magari segnando. LEGGI ANCHE: Monza-Milan, tanti segnali d'allarme: fase difensiva deficitaria. Restano dubbi