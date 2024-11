Monza-Milan, tre punti d'oro, ma tanti dubbi: segnali preoccupanti dalla difesa

Il Milan ha lasciato dei buchi enormi al Monza nel primo tempo, spazi ampi specialmente con inserimenti centrali dei giocatori biancorossi. Daniel Maldini ha avuto un paio di occasioni d'oro sulle quali ha sbagliato gol abbastanza facili per un giocatore con le sue qualità. Maignan ha compiuto un miracolo su Pereira. Quando i rossoneri perdevano palla c'era sempre la sensazione di pericolo. Bastava un cross dagli esterni del Monza per mettere in piena emergenza tutto il reparto. Troppo errori, troppi spazi e tantissimi dubbi. È l'ennesimo campanello dall'allarme per Fonseca, che al giorno tre di novembre non ha ancora trovato il bandolo della matassa di un'intricata fase difensiva del Milan. Il tempo scorre e va trovata una soluzione al più presto. E in tutto questo, tra due giorni c'è il Real Madrid, voglioso di 'vendicare' la sconfitta col Barcellona e il mancato Pallone D'oro per Vinicius Jr.