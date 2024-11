Calciomercato Milan: i rossoneri hanno chiuso l'estate con cinque acquisti in totale. Alcuni si stanno rivelando acquisti azzeccati, altri meno. Fonseca sta cercando la strada giusta per il suo club: la stagione ha preso una brutta piega dopo il KO col Napoli, ma c'è ancora tempo per recuperare. Ora nel mirino c'è il Real Madrid, sfida di Champions League. Certo queste partite stanno dimostrando che il Milan abbia bisogno di altri acquisti a gennaio. La squadra, infatti, sembra corta con poche alternative ai titolari. Occhio alle possibili occasioni.