Milan-Napoli 0-2 (90′), tiene la difesa di Conte: rossoneri a meno undici

53' Loftus-Cheek fa tutto da solo , mette una splendida palla al centro, ma non arriva nessuno. Altra occasione. 57' il Napoli si difende molto compatto, pochi spazi centrali per il Milan che spesso trova gioco con Chukwueze a destra. 60' esce il Napoli che ora prova a gestire il pallone. Kvara fa tutto bene, trova McTominay che da ottima posizione spara fuori. 62' Fonseca si gioca le carte Pulisic e Leao , fuori Okafor ed Emerson Royal.

66' bel cross di Musah, Morata non arriva di un centimetro sul pallone. Rossoneri che dopo i primi minuti giocati ad alta intensità stanno facendo fatica a creare pericoli per un Napoli che si difende molto bene sotto la linea del pallone. 20 minuti al termine, si fa molto difficile per il Milan. 74' rossoneri che attaccano a pieno organico, ma non trovano la porta. 10 minuti al termine, speranze ridotte veramente al lumicino per il Milan, che nella ripresa non ha praticamente tirato verso la porta di Meret.