Pagelle Milan-Napoli 0-2: Loftus-Cheek il migliore, male Maignan

PAGELLE MILAN-NAPOLI - La serata sembra già scritta. Tra squalificati a tavolino, assenze dell'ultim'ora e non, il Milan arriva nel peggior modo possibile e il Napoli è designato a passeggiare sui rossoneri. L'avvio è orrendo e tutto lascia pensare ancor di più possa andare così: dopo cinque minuti il Milan regala palla a Lukaku che segna. Proprio lui. Poi, però, la partita prende una piega totalmente diversa e inaspettata. I rossoneri dominano in lungo e in largo e hanno almeno quattro o cinque palle gol nitide. Potrebbero segnare in diverse occasioni, ma la fortuna e la voglia di sacrificarsi dei partenopei fanno la differenza. La palla non entra nonostante il bombardamento milanista, mentre poi ci prova Kvaratskhelia dalla distanza e la infila all'angolino. Musah no, lui sì. Questione di qualità, quella che manca terribilmente stasera. Sarebbe bastato davvero poca qualità in più per avere un risultato diverso. La ripresa purtroppo si apre con un gol annullato a Morata, che è un po' lo specchio della serata. Una serata in cui il Milan avrebbe potuto provarci altri 90 minuti, ma non avrebbe mai segnato. Per caso, più che per demerito. Poi poche altre occasioni, tranne qualcosa nel finale. Va com'era scritto dovesse andare.