Milan-Napoli 0-2 (45′), Lukaku-Kvaratskhelia: mazzata per il Diavolo

Doccia gelata per il Milan che parte molto male in una partita già difficile di suo. 10' i rossoneri non rispondo ancora , tanta difficoltà a costruire palla a terra. Prima azione di Chukwueze che si guadagna una buona punizione dalla trequarti. Nulla di fatto col tiro di Terracciano respinto dalla difesa del Napoli. 15' tantissimi errori del Milan in possesso palla, si fa fatica a creare del gioco e si perdono troppi palloni. 18' prima occasione del Milan: Loftus-Cheek trova Musah che si libera bene, tiro a giro che va fuori di pochissimo.

20' ci prova ancora il Milan, bel tiro da fuori di Chukwueze, bella parata di Meret. Reazione del Milan che c'è stata dopo i primi dieci minuti decisamente brutti e sottotono. 23' ci prova ancora il Milan: tiro cross di Emerson Royal, la palla non esce di tantissimo. 27' ci prova Okafor che rientra sul destro. Tiro da buona posizione, ma molto sbilenco. Errore del Napoli, ma Musah sbaglia un controllo agevole e grazia i partenopei. 30' grande azione del Milan: cross di Okafor colpo di tacco di Morata per Musah. Oliveira salva per miracolo.

33' altra azione del Milan: cross di Morata, arriva Chukwueze che ripropone per Loftus-Cheek. Colpo di testa troppo debole. 36' ci riprova il Napoli: tiro cross di Di Lorenzo, Maignan la salva. Musah perde una palla criminale, ma Politano la spara fuori. 43' gol del Napoli: Kvaratskhelia si accentra, punta il secondo palo e segna. Buon primo tempo del Milan che paga i troppi errori in fase di possesso e in difesa.