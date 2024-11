Monza-Milan 0-1 (45′): Reijnders-gol, Maignan miracoloso | Serie A News

Al 13' ancora Monza pericoloso, con una botta dalla distanza di Geōrgios Kyriakopoulos, sugli sviluppi di un calcio di punizione, che sfiora di poco il palo alla sinistra di Mike Maignan. I padroni di casa, due minuti più tardi, per poco non trovano la rete con l'ex Daniel Maldini: cross, dalla destra, di Pedro Pereira e piatto destro del numero 14 biancorosso che, per poco, non beffa Maignan nell'angolo in basso alla sua sinistra.

Il Milan? Il primo acuto del Diavolo giunge al 20'. A centrocampo recupera palla Youssouf Fofana che innesca Álvaro Morata: pallone in profondità, sulla sinistra, per Noah Okafor che va alla conclusione. Tiro, però, debole e centrale che termina tra le braccia di Stefano Turati. Passano 2' e il Milan si fa ancora pericoloso. Galoppata, poderosa, di Theo sulla sinistra: il francese, entrato in area di rigore, mette la sfera sul sinistro dell'accorrente Okafor che, però, colpisce male da ottima posizione.

Al 25' il Monza si riaffaccia dalle parti di Maignan, ancora con Maldini junior. Destro a giro da fuori area su cui Maignan si distende bene, sulla sinistra, deviando in calcio d'angolo. Il Diavolo prova ad alzare il proprio baricentro e ad aumentare i giri del motore. Al 27', sul cross dalla destra di Samuel Chukwueze, Morata - tutto solo, nel cuore dell'area di rigore - colpisce di testa, ma non trova la porta. Sul capovolgimento di fronte, palla-gol colossale per il Monza.

Cross, dalla sinistra, di Kyriakopoulos sul secondo palo dove, di testa, arriva in corsa Pedro Pereira. Colpo di testa e Maignan compie un autentico miracolo, togliendo il pallone dalla porta con un balzo felino. Al 30' altra grande chance per il Monza: sponda aerea di Milan Djurić per l'inserimento di Maldini; l'ex del Diavolo salta tutta la difesa, si porta il pallone sul sinistro e tira scheggiando il palo alla destra di Maignan. L'arbitro ferma il gioco per un fuorigioco di rientro, ma il brivido resta.

Milan pericoloso al 37' quando Fofana, da fuori area, prova la conclusione che, deviata da Bondo, crea qualche grattacapo a Turati. Pallone di poco alto sulla traversa e corner. Il Diavolo - cresciuto con il passare dei minuti, passa al 43'. Azione di contropiede avviata da Chukwueze e rifinita da Christian Pulisic per il colpo di testa di Morata nel cuore dell'area di rigore del Monza.

Armando Izzo salva, in maniera disperata, ma sulla ribattuta arriva - di testa - Tijjani Reijnders che segna a porta vuota, con Turati fuori causa per il tentativo precedente dello spagnolo. Nei 2' di recupero non succede più nulla. Monza-Milan 0-1 al 45': i rossoneri dovranno fare molto meglio per blindare il risultato nella ripresa. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Monza-Milan >>>