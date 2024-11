Monza-Milan, Ravezzani: “Leao non reagisce. Morata media drammatica. Cardinale…”

"È mancata la risposta di Leao. Entra e fa il Leao: azione travolgente, ma gol mangiato. Un paio di tiri con poca attenzione. Il suo recupero non c'è stato. La terapia Fonseca al momento non funziona e Leao non reagisce, non sembra determinato e voglioso. Forse ritiene di non dovere dimostrare nulla a nessuno. Questo crea un problema irrisolto. Ma il Milan non è solo Leao. Preoccupa anche che i tifosi si stiano raffreddando intorno al Milan. Io non ho capito ancora Okafor e Chukwueze che margini di miglioramento hanno. L'interrogativo più importante è quello su Morata. Ha una media gol drammatica per una punta (un gol ogni 360 minuti). Lotta come un cane, ma arriva troppo stanco. C'è una crisi dell'attacco. Morata è stato preso per fare almeno quanto Giroud, che ha lasciato con 17 gol. Non ci siamo, il Milan ha bisogno di una punta che segni, sennò crei un problema in più nella squadra. I tifosi si stanno raffreddando, ed è un problema grosso che Cardinale non deve sottovalutare". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Il colpo perfetto? Il talento della Serie A nel mirino