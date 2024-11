Monza-Milan, Fonseca: “Strada giusta. Morata uomo-partita, magnifico”

Sul gioco fatto vedere dal suo Milan : "Io penso che abbiamo avuto buoni, grandi momenti offensivi che ci hanno permesso di avere diverse opportunità per fare più gol. Per me è stata importante questa crescita nelle relazioni in campo tra i giocatori, con buona qualità. Peccato non aver concretizzato le occasioni create, avremmo meritato un altro risultato".

Sul lavoro fatto in 90' da Álvaro Morata: "Fantastico, fantastico. Io devo dire una cosa, non mi piace molto parlare delle individualità. Ma quello che ha fatto oggi Morata qui è stato magnifico. Ha avuto delle opportunità per fare gol, ma per me è stato l'uomo della partita. Sono molto soddisfatto, anche se non ha segnato. Lo farà il gol. Ma sta giocando per la squadra in modo magnifico".