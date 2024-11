Pagelle Monza-Milan 0-1: Maignan salva tutto, Reijnders bagliore nel buio

PAGELLE MONZA-MILAN - Una prova imbarazzante del Milan, che soffre e non poco contro un Monza tutt'altro che temibile. I padroni di casa sfiorano il vantaggio almeno tre volte e solo la bravura di Maignan e un po' di fortuna salvano i rossoneri. La fase difensiva milanista è incomprensibile e, comunque, non funziona affatto. Davanti qualcosa si vede, ma Okafor si mangia un gol che se avesse sbagliato Rafa Leao apriti cielo e Morata fa più il centrocampista che la punta. Il gol arriva semplicemente per troppa superiorità, con un colpo di testa di Reijnders dopo un rimpallo e quindi quasi casuale. Così finisce il primo tempo. Il secondo tempo è probabilmente anche peggiore. Le occasioni si riducono a rasentare lo zero, ma almeno vale per entrambe le squadre. Almeno finché non entra Rafa Leao in partita... Poche altre emozioni e poco altro da dire. Passi indietro clamorosi.