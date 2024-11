Milan, Adani pazzo di Camarda: “E’ clamoroso. Ecco dove”

Nel solito appuntamento con 'Viva El Football', programma sul calcio che va in onda su YouTube, Lele Adani , uno degli host con Cassano e Ventola , ha parlato anche del Milan. Argomento principale Francesco Camarda . L'attaccante rossonero ha fatto il suo esordio da titolare in Serie A in Cagliari-Milan . Belle parole di Adani sul giovane talento rossonero .

Milan, Camarda promosso? Adani lo incensa: parole molto importanti per il talento

"Lui in realtà partecipa, apre spazi, poi è tutto finalizzato al gol. Lui in area di rigore è clamoroso, ma anche se taglia nel movimento centrale-terzino, è cattivo. Io penso che possa trovare uno spazio anche nel dare delle linee di gioco, magari non con palloni troppo lavorati, ma dando delle linee, non solo con l'obiettivo del gol, che poi arriva perché il movimento in area è il suo forte". Parole molto importanti per Camarda. Vedremo se il giovane rossonero giocherà ancora con la prima squadra in futuro.