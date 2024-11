Milan, Fonseca: giusto insistere con Loftus-Cheek? Perché non puntare su...

Loftus-Cheek, in questa prima parte di stagione, è ancora a secco di gol. L'inglese è passato da essere uno dei giocatori chiave di Stefano Pioli, a diventare un panchinaro di lusso per Paulo Fonseca. Il centrocampista continua a non trovare il suo ruolo nel Milan del portoghese. E' stato provato in tutti i ruoli possibili. Punta d'emergenza contro l'Udinese, trequartista a Parma in altre situazioni, mezz'ala ieri nella sfida contro la Juventus e qualche volta anche da mediano. Nelle partite giocate in questa stagione, Loftus-Cheek è stato sempre deludente e non c'è stata una gara in cui si è comportato bene. Come mai? Probabilmente l'inglese sta soffrendo il nuovo modo di giocare del Milan. Un Pulisic che va a coprire spesso le zone centrali del campo, stessa cosa per Morata che arriva fino a centrocampo per giocare il pallone. E Loftus-Cheek si ritrova nell'area che occupava con Pioli tanta densità e con nessun attaccante in area che lo possa aiutare a portare via qualche difensore.