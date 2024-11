Milan, Morata: così serve davvero? Il confronto con i numeri di Giroud

Milan-Juventus 0-0, una partita brutta per i rossoneri che non sono riuscire minimamente a scalfire il muro difensivo bianconero. In ombra anche Alvaro Morata: l'attaccante spagnolo si è sbattuto come al solito, ma non c'è stato in attacco. E in molti iniziano a rimpiangere Olivier Giroud, che ha lasciato il Milan questa estate per sposare un nuovo progetto di vita nella MLS.