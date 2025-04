Mercato Milan, offerta faraonica per Reijnders? City e Real alla finestra

Il nome di Tijjani Reijnders continua ad attirare i riflettori internazionali, e ora l’interesse diventa serio e pesante. Secondo le ultime indiscrezioni, il Man City sarebbe pronto a tutto per portarlo via da Milanello, e anche il Real Madrid...

Il nome di Tijjani Reijnders continua ad attirare i riflettori internazionali, e ora l’interesse diventa serio e pesante. Secondo le ultime indiscrezioni, il Man City sarebbe pronto a tutto per portarlo via da Milanello, e anche il Real Madrid osserva con attenzione. Nel video ti raccontiamo tutti i dettagli, il contesto, e cosa può succedere davvero in estate: il Milan resisterà a una maxi offerta? O il centrocampista olandese è destinato a una nuova avventura?