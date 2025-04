Calciomercato Milan, Reijnders: Real folgorato. City pronto a follie

Il Milan si prepara a un'ultima parte di stagione molto complessa: in Serie A quasi impossibile il quarto posto, si punterà a un posto in Europa. In Coppa Italia ci sarà la semifinale contro l'Inter e il derby di ritorno in arrivo per conquistare la finale. Chi sta guidando i rossoneri è Tijjani Reijnders . Iniziano a circolare anche voci di calciomercato intorno all'olandese.

Il Real Madrid, come scrive Calciomercato.com, sarebbe rimasto folgorato da Reijnders, ma sarebbe il Manchester City il club maggiormente interessato. Pep Guardiola avrebbe messo nel mirino il centrocampista olandese, ritenuto perfetto per il suo club. Il Milan si è mosso in anticipo rinnovando Tijjani e aumentando l'ingaggio a 3,5 milioni di euro. Il club dovrà resistere, visto che il City potrebbe investire tra i 50 e i 60 milioni di euro per Reijnders, che fu acquistato dal Milan per 20 milioni dall'AZ Alkmaar. Tijjani, invece, potrebbe dovere decidere anche in base a quale sarà il progetto del Milan.