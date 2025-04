Calciomercato Milan, Tonali: legame forte! Ecco il suo volere. E gli italiani...

'Il Quotidiano Sportivo' fa il punto sul possibile calciomercato estivo del Milan . Secondo il sito, i rossoneri potrebbero rivoluzionare tutto e andare verso il mercato italiano. A centrocampo piacerebbe molto il 23enne Samuele Ricci . Il Torino potrebbe chiedere non meno di 30 milioni. In attacco interesserebbe molto Lorenzo Lucca , che potrebbe piacere anche all'Inter. Occhi anche su Federico Chiesa e Riccardo Orsolini . Sempre dal Bologna, sarebbe monitorato Fabbian.

Calciomercato Milan, italiani nel mirino! E occhio a Tonali: lui vorrebbe...

In difesa, continua il pezzo, ci sarebbe la novità Pietro Comuzzo, centrale classe 2005 della Fiorentina. La richiesta potrebbe essere molto alta. Sotto osservazione anche Diego Coppola di proprietà del Verona, così come Destiny Udogie per la fascia. Il sogno più grande, conclude 'QS', sarebbe quello di riprendersi Sandro Tonali, di proprietà del Newcastle. Nonostante la separazione avvenuta nel luglio del 2023, il legame tra il calciatore e il Milan sarebbe molto forte. Il centrocampista tornerebbe volentieri in Italia. Ci sarebbe da fare i conti con il costo del cartellino e dell'ingaggio che potrebbe essere molto elevati per il Milan. Vedremo quali saranno le strategie rossonere nella prossima sessione di calciomercato.