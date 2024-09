Questa partnership rafforza la presenza del Milan negli Stati Uniti. Gli Yankees, invece, espandono il loro marchio in Europa. La collezione sarà disponibile nei negozi ufficiali e online. I tifosi avranno così la possibilità di indossare capi unici, che rappresentano la fusione di due mondi sportivi. Questo accordo potrebbe aprire la strada a future collaborazioni tra il calcio e il baseball. Le due squadre uniscono le forze per creare qualcosa di nuovo e diverso. L’obiettivo è avvicinare ancora di più le due sponde dell’Atlantico, attraverso la passione condivisa per lo sport e la moda. LEGGI ANCHE: Milan, parla Maldini: Scudetto, Adli, la vita a casa e non solo