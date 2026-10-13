La mattinata in casa Milan si apre con tante novità tra campo, infermeria e retroscena di mercato. Dopo il deludente pareggio per 1-1 maturato al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo nella sesta giornata di Serie A, l'ambiente rossonero è scosso dai tanti infortuni che hanno colpito la rosa di Rúben Amorim. Nel frattempo, le reazioni della proprietà guidata da Gerry Cardinale e le ultime indiscrezioni sui palcoscenici internazionali della Champions League delineano le strategie future del club di Via Aldo Rossi. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, martedì 13 ottobre 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Infermeria rossonera: Saelemaekers sotto i ferri, ansia per il verdetto di Gabbia

La notizia più stringente del mattino riguarda. Il centrocampista belga, reduce dal consulto specialistico di ieri ad Amsterdam con il professor Gino Kerkhoffs, ha sciolto le riserve e, programmato proprio per la giornata odierna. L'operazione consisterà nella sostituzione delle viti e della placca applicate nel 2024 ai tempi della Roma, costringendo Amorim a perdere un jolly prezioso per i prossimi mesi.

Sul fronte difensivo, resta altissima la tensione attorno alle condizioni di Matteo Gabbia. Il centrale classe 1999, fermatosi per una severa lesione al muscolo flessore della coscia sinistra con interessamento tendineo, si sottoporrà a strettissimo giro di posta ad un consulto medico per decidere se optare per la via chirurgica o per una terapia conservativa. Nel frattempo, il numero 46 ha affidato a Instagram uno sfogo colmo di frustrazione per il momento difficile, promettendo ai tifosi di fare di tutto per rientrare il prima possibile.

La furia di Gerry Cardinale e il duro affondo di Antonio Cassano

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Suggestioni di calciomercato: Nicolò Tresoldi sogna la maglia rossonera

Il post-partita di Reggio Emilia ha lasciato strascichi pesanti nei piani alti di: se da un lato arrivano le promozioni per, dall'altro si registra la netta bocciatura della prestazione di. Il proprietario statunitense pretende una svolta tattica immediata da Amorim, chiedendo che la manovra rifornisca con molti più palloni giocabili il centravanti, fin qui troppo isolato.Dello stesso avviso è, intervenuto senza peli sulla lingua nel corso della trasmissione Viva el Fútbol su Twitch. 'FantAntonio' ha sparato a zero sull'attuale impianto di gioco del Milan,, sottolineando che in un contesto differente – come ad esempio nell'Inter – il portoghese farebbe comodamente 30 gol a stagione se supportato a dovere dai compagni.A completare la ricca rassegna della mattinata ci sono le dichiarazioni di, padre di, giovane centravanti italo-tedesco in forza al Club Bruges. In vista del match di Champions League di questa sera a San Siro contro l'Inter, il padre: "Il suo sogno è indossare la maglia del Milan, se lo chiamasse l'Inter non so se accetterebbe per via del suo animo da tifoso". Un profilo futuribile che la dirigenza rossonera continua a monitorare con attenzione in vista delle prossime finestre di mercato.