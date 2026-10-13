Il belga è volato in Olanda dal dottor Gino Kerkhoffs per capire se subire o meno un intervento alla caviglia: ecco come cambierà Rúben Amorim in sua assenza
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Nuova brutta notizia, ma non del tutto inaspettata, in casa Milan. Nella giornata di ieri, Alexis Saelemaekers si è recato ad Amsterdam, in Olanda, per un consulto specialistico con il noto professor Gino Kerkhoffs in merito al recente infortunio accusato alla caviglia destra. Dopo gli esami approfonditi e un'attenta valutazione clinica del problema, il luminare olandese ha consigliato l'operazione al centrocampista belga classe 1999. L'intervento chirurgico – come riferito tanto da La Gazzetta dello Sport quanto da Tuttosport – avverrà nella giornata odierna e sarà eseguito ad Amsterdam dallo stesso dottor Kerkhoffs e dalla sua équipe medica.
I dettagli dell'operazione e il precedente ai tempi della RomaL'intervento consisterà nello specifico nella rimozione e contestuale sostituzione delle viti e della placca metallica che erano state applicate alla caviglia destra del giocatore nel 2024. All'epoca, nel corso della sua esperienza in prestito alla Roma, Saelemaekers aveva subìto un'operazione al malleolo che lo aveva costretto a uno stop forzato di 74 giorni prima di poter ritrovare il terreno di gioco. Stavolta, i reali tempi di recupero per il numero 56 del Diavolo si potranno quantificare con esattezza soltanto nel post-intervento, dopo aver valutato la risposta dell'articolazione.
Le soluzioni di Amorim: Chukwueze, Moreira e Cisse agli straordinariIn attesa della sessione invernale di calciomercato a gennaio, le scelte sulle corsie esterne e sulla trequarti del Diavolo diventano quasi obbligate. Saranno verosimilmente Samuel Chukwueze, Diego Moreira e il giovane Alphadjo Cisse a dover fare gli straordinari nei prossimi impegni ufficiali del club. I tre fantasiosi giocatori offensivi dovranno alternarsi costantemente nella formazione titolare per affrontare il pesante tour de force di partite, tra campionato e coppe, che accompagnerà il Diavolo fino alla prossima sosta per le Nazionali di metà novembre.
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