Nuova brutta notizia, ma non del tutto inaspettata, in casa Milan. Nella giornata di ieri, Alexis Saelemaekers si è recato ad Amsterdam, in Olanda, per un consulto specialistico con il noto professor Gino Kerkhoffs in merito al recente infortunio accusato alla caviglia destra. Dopo gli esami approfonditi e un'attenta valutazione clinica del problema, il luminare olandese ha consigliato l'operazione al centrocampista belga classe 1999. L'intervento chirurgico – come riferito tanto da La Gazzetta dello Sport quanto da Tuttosport – avverrà nella giornata odierna e sarà eseguito ad Amsterdam dallo stesso dottor Kerkhoffs e dalla sua équipe medica.

I dettagli dell'operazione e il precedente ai tempi della Roma

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L'intervento consisterà nello specifico nella rimozione e contestuale sostituzione delle viti e della placca metallica che erano state applicate alla caviglia destra del giocatore nel 2024. All'epoca, nel corso della sua esperienza in prestito alla, Saelemaekers aveva subìto un'operazione al malleolo che lo aveva costretto a uno stop forzato diprima di poter ritrovare il terreno di gioco. Stavolta, i reali tempi di recupero per il numero 56 del Diavolo si potranno quantificare con esattezza soltanto nel post-intervento, dopo aver valutato la risposta dell'articolazione.Ad ogni modo, il Milan dovrà fare a meno del calciatore per un lungo periodo. L'allenatoreperde così un jolly importante nelle rotazioni sulla trequarti e nel ruolo di esterno di centrocampo. Bisogna però evidenziare, ad onor del vero, come il tecnico portoghese non abbia mai visto chissà quanto bene il belga in quella specifica posizione dall'inizio della stagione.In attesa della sessione invernale di calciomercato a gennaio, le scelte sulle corsie esterne e sulla trequarti del Diavolo diventano quasi obbligate. Saranno verosimilmentee il giovanea dover fare gli straordinari nei prossimi impegni ufficiali del club. I tre fantasiosi giocatori offensivi dovranno alternarsi costantemente nella formazione titolare per affrontare il pesante tour de force di partite, tra campionato e coppe, che accompagnerà il Diavolo fino alla prossima sosta per le Nazionali di metà novembre.