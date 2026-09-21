Nel posticipo domenicale della Serie A a San Siro, il Milan di Rúben Amorim ha travolto il Lecce con un netto 3-0, regalando spunti fondamentali per le Top News di questa mattina, lunedì 21 settembre 2026. Il tecnico portoghese ha scelto di affidarsi ai suoi titolarissimi, azzerando il turnover e ritrovando immediatamente il successo dopo un periodo opaco. Oltre alla risposta corale del gruppo, i riflettori sono puntati sulle dichiarazioni del proprietario Gerry Cardinale di RedBird, e sul rilancio definitivo di alcuni singoli pilastri che si candidano a trascinare i rossoneri in questa stagione calcistica 2026-2027. Ecco a voi, dunque, le notizie più importanti selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Le pagelle del giorno dopo: Pavlović, Ramos e Moreira sugli scudi

I quotidiani sportivi in edicola stamattina promuovono a pieni voti l'undici varato da Amorim. Tra i protagonisti assoluti spicca, autore di una prestazione difensiva dominante, capace di annullare le sortite offensive salentine e di guidare il reparto con la solita fisicità.

In avanti, ottime risposte da Gonçalo Ramos, che ha lavorato magistralmente per la squadra aprendo spazi decisivi, e dal giovane talento Diego Moreira, la cui imprevedibilità sulla fascia ha costantemente spaccato in due la retroguardia del Lecce. La sensazione diffusa tra gli addetti ai lavori è che Amorim stia finalmente raccogliendo i frutti di un'identità tattica chiara e codificata.

Le dichiarazioni post-partita: parlano Rúben Amorim e Gerry Cardinale

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Il fattore Pulisic: la fine del digiuno e la candidatura a leader

In sala stampa si è respirato un clima di forte compattezza. Il tecnico Rúben Amorim ha reso omaggio alla prestazione offerta dal suo gruppo: "Siamo migliorati molto, abbiamo controllato bene, difeso bene e capito perfettamente chi avevamo davanti - ha esordito-. È stata una grande vittoria e sono contento soprattutto per le corse all'indietro, che hanno funzionato come dovevano"A fare eco alle parole dell'allenatore ci ha pensato Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird, presente in tribuna a San Siro,, sottolineando come la stabilità e la mentalità vincente siano gli unici binari su cui il club intende muoversi per competere ai massimi livelli nazionali e internazionali.La notizia più dolce della mattinata riguarda indubbiamente. L'attaccante statunitense, liberandosi di un peso psicologico enorme con una marcatura di pregevole fattura. L'esultanza liberatoria sotto la Curva Sud certifica il ritrovato entusiasmo dell'ex Chelsea. Con questa prestazione, Pulisic cancella i mesi difficili e si candida ufficialmente a diventare il vero trascinatore tecnico e carismatico dei rossoneri per il prosieguo del campionato.