Il Milan di Rúben Amorim, reduce da due pareggi consecutivi in trasferta in campionato (1-1 contro la Juventus e 2-2 contro la Lazio), oltre che dalla sconfitta interna (0-2) in Europa League contro il Benfica, riparte alla grande superando il Lecce per 3-0 a 'San Siro'.

Con questi 3 punti, il Milan sale a quota 11 in classifica (3 vittorie e 2 pareggi in 5 giornate), piazzandosi al quinto posto in classifica. In testa il terzetto composto da Inter, Roma e Lazio con 13, subito dopo il Cagliari con 12. Quindi i rossoneri di Amorim, davanti ad un altro terzetto, quello formato da Frosinone, Juventus e Como, che di punti ne hanno 10 a testa.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 14' Pulisic, 61' Rabiot, 73' Moreira

: 14' Pulisic, 61' Rabiot, 73' Moreira Il top per Tuttosport : Christian Pulisic

: Christian Pulisic Il flop per Tuttosport: Ruben Loftus-Cheek

Difesa: Gila, braccetto sfrontato; Pavlović, architetto del vantaggio

Maignan (Voto Tuttosport 6 ): "Fa una parata nel finale su Pierotti, pure se è in fuorigioco e una su Fatah".

(Voto Tuttosport ): "Fa una parata nel finale su Pierotti, pure se è in fuorigioco e una su Fatah". Gila (Voto Tuttosport 6,5 ): "Un braccetto sfrontato che prende l'autostrada e spesso arriva a crossare: nuovi movimenti per essere sempre più aggressivo, senza perdere solidità dietro".

(Voto Tuttosport ): "Un braccetto sfrontato che prende l'autostrada e spesso arriva a crossare: nuovi movimenti per essere sempre più aggressivo, senza perdere solidità dietro". De Winter (Voto Tuttosport 6 ): "Ruba di testa un pallone prezioso ... a Ramos, sul finire del primo tempo, togliendogli un gol. Peccato, ma se non altro dietro funziona".

(Voto Tuttosport ): "Ruba di testa un pallone prezioso ... a Ramos, sul finire del primo tempo, togliendogli un gol. Peccato, ma se non altro dietro funziona". Pavlović (Voto Tuttosport 7): "Architetto del vantaggio rossonero, disegna un assist spaziale per Pulisic e si esibisce nei suoi soliti inserimenti generosi ".

Il focus di PianetaMilan: c'è soltanto una differenza sostanziale tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo torinese con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Anche noi abbiamo dato la sufficienza, voto 6, a Mike Maignan e Koni De Winter e premiato la prestazione con assist di Strahinja Pavlović con un bel 7, ma abbiamo assegnato il medesimo voto anche a Mario Gila. "Dominante e trascinante", l'ex Lazio ha vinto tutti i duelli e ha corso tanto sulla fascia, giocando da terzino - di fatto - per la prima volta in stagione.

Centrocampo: Modrić, prestazione brillante; Rabiot un purosangue

Chukwueze (Voto Tuttosport 7 ): "Serata con ruolo sul modello 'affettatrice al reparto salumeria': prima un taglio, poi un altro, poi un inserimento e fa a fette le difesa leccese".

(Voto Tuttosport ): "Serata con ruolo sul modello 'affettatrice al reparto salumeria': prima un taglio, poi un altro, poi un inserimento e fa a fette le difesa leccese". Modrić (Voto Tuttosport 6,5 ): "Sfodera una prestazione brillante in cui, udite udite, recupera pure tanti palloni ed esibisce le sue aperture grandangolari d'abitudine, mettendo pure lo zampino nell'azione che porta al gol di Rabiot".

(Voto Tuttosport ): "Sfodera una prestazione brillante in cui, udite udite, recupera pure tanti palloni ed esibisce le sue aperture grandangolari d'abitudine, mettendo pure lo zampino nell'azione che porta al gol di Rabiot". Rabiot (Voto Tuttosport 7,5 ): "Svaria per la mediana da vero purosangue del centrocampo tenendo un ritmo altissimo, poi segna la rete del 2-0. Non è sempre in campo come lo scorso anno con Allegri, ma intanto per ora ha siglato 2 reti e 2 assist in stagione".

(Voto Tuttosport ): "Svaria per la mediana da vero purosangue del centrocampo tenendo un ritmo altissimo, poi segna la rete del 2-0. Non è sempre in campo come lo scorso anno con Allegri, ma intanto per ora ha siglato 2 reti e 2 assist in stagione". Estupiñán (Voto Tuttosport 6): "La presenza di Saelemaekers in serata magica davanti a lui lo beneficia abbastanza da non far notare più di tanto che qualche errore lo commette sempre, ma se non altro non paga pegno".

Il focus di PianetaMilan: anche per il reparto mediano la differenza tra l'analisi di 'Tuttosport' e quella di 'PM sta, a conti fatti, nel voto di un giocatore solo. Ci troviamo concordi nel dare 6,5 a Luka Modrić, 7,5 ad Adrien Rabiot e la sufficienza, voto 6, a Pervis Estupiñán, che ha anche salvato un gol fatto su Santiago Pierotti. Per noi, però, Samuel Chukwueze è da 6,5: tanto movimento, è vero, su e giù per la fascia destra, con continui tagli. Ma anche con non tutta questa incisività.

Attacco: Saelemaekers spacca la partita; Pulisic era mancato tanto

Pulisic (Voto Tuttosport 7,5 - Migliore in campo ): "He's back, back again cantava Eminem qualche anno fa: controllo sontuoso e gol del vantaggio (non segnava da 9 mesi). Quanto eri mancato a questo Diavolo, Christian!".

(Voto Tuttosport - ): "He's back, back again cantava Eminem qualche anno fa: controllo sontuoso e gol del vantaggio (non segnava da 9 mesi). Quanto eri mancato a questo Diavolo, Christian!". Saelemaekers (Voto Tuttosport 7 ): "Se il Milan vuole giocare a tremila all'ora, non può fare a meno delle sue accelerate avanti e indietro. Forse non è ancora perfetto nella rifinitura, ma fa una partita in cui spacca il campo per il Milan".

(Voto Tuttosport ): "Se il Milan vuole giocare a tremila all'ora, non può fare a meno delle sue accelerate avanti e indietro. Forse non è ancora perfetto nella rifinitura, ma fa una partita in cui spacca il campo per il Milan". Ramos (Voto Tuttosport 6,5): "Non ha fatto gol neanche ieri sera, va bene. Pero va segnalato come serva l'assist a Rabiot e come pure la rete di Moreira abbia origine da un pallone che recupera lui in mischia. Partita positiva".

Il focus di PianetaMilan: differisce nuovamente su un solo giocatore la nostra valutazione complessiva dell'attacco del Milan rispetto a quella data da 'Tuttosport' nelle sue pagelle del day after. Il 7,5 a Christian Pulisic non discute: è stato senza dubbio il migliore in campo. Così come è giustamente premiato con un bel 6,5 Gonçalo Ramos, che, è vero, non ha segnato, ma giocando in aiuto alla squadra è entrato con prepotenza nelle azioni del secondo e del terzo gol. Mezzo punto in meno, secondo noi, per Alexis Saelemaekers: voto 6,5 perché ha fatto un'ottima gara, ma ha peccato di lucidità nell'ultimo passaggio.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

Loftus-Cheek (Voto Tuttosport: 5,5 - Peggiore in campo ): "Perde una caterva di palloni. È pigro". (Dal 69')

(Voto Tuttosport: - ): "Perde una caterva di palloni. È pigro". (Dal 69') Moreira (Voto Tuttosport: 7 ): "Torna a fare sfracelli nella posizione di trequartista di sinistra: nemmeno il tempo di entrare ed è già sotto la Sud ad esultare per il gol del 3-0". (Dal 69')

(Voto Tuttosport: ): "Torna a fare sfracelli nella posizione di trequartista di sinistra: nemmeno il tempo di entrare ed è già sotto la Sud ad esultare per il gol del 3-0". (Dal 69') Bartesaghi (Voto Tuttosport: Senza Voto ): "Non giudicabile". (Dal 76')

(Voto Tuttosport: ): "Non giudicabile". (Dal 76') Musah (Voto Tuttosport: Senza Voto ): " Non giudicabile ". (Dal 76')

(Voto Tuttosport: ): " ". (Dal 76') Camarda (Voto Tuttosport: Senza Voto): "Non tappa l'ultimo buco". (Dall'87')

Mister Amorim (Voto Tuttosport: 7): "Fa tutto giusto e il Milan si esibisce in una grande prestazione. Quello che ci voleva prima della sosta".

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: giusti, a nostro avviso, i 7 dati a Diego Moreira (già al terzo gol in campionato con la maglia del Milan) e a mister Rúben Amorim, visto che iniziano a vedersi principi importanti del suo calcio e della sua filosofia di gioco. Non giudicabile, chiaramente, chi è entrato a risultato abbondantemente acquisito, mentre abbiamo ritenuto di dare una sufficienza, voto 6, a Ruben Loftus-Cheek, nonostante sia entrato in campo un po' molle, facendo persino fatica a restare in piedi nei contrasti.