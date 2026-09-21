Ecco voti e giudizi rossoneri all'indomani della vittoria, 3-0, in casa contro i giallorossi secondo 'Tuttosport' oggi in edicola
Milan-Lecce 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Il Milan di Rúben Amorim, reduce da due pareggi consecutivi in trasferta in campionato (1-1 contro la Juventus e 2-2 contro la Lazio), oltre che dalla sconfitta interna (0-2) in Europa League contro il Benfica, riparte alla grande superando il Lecce per 3-0 a 'San Siro'.
Con questi 3 punti, il Milan sale a quota 11 in classifica (3 vittorie e 2 pareggi in 5 giornate), piazzandosi al quinto posto in classifica. In testa il terzetto composto da Inter, Roma e Lazio con 13, subito dopo il Cagliari con 12. Quindi i rossoneri di Amorim, davanti ad un altro terzetto, quello formato da Frosinone, Juventus e Como, che di punti ne hanno 10 a testa.
Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.
Il tabellino sintetico del match
- Marcatori: 14' Pulisic, 61' Rabiot, 73' Moreira
- Il top per Tuttosport: Christian Pulisic
- Il flop per Tuttosport: Ruben Loftus-Cheek
Difesa: Gila, braccetto sfrontato; Pavlović, architetto del vantaggio
- Maignan (Voto Tuttosport 6): "Fa una parata nel finale su Pierotti, pure se è in fuorigioco e una su Fatah".
- Gila (Voto Tuttosport 6,5): "Un braccetto sfrontato che prende l'autostrada e spesso arriva a crossare: nuovi movimenti per essere sempre più aggressivo, senza perdere solidità dietro".
- De Winter (Voto Tuttosport 6): "Ruba di testa un pallone prezioso ... a Ramos, sul finire del primo tempo, togliendogli un gol. Peccato, ma se non altro dietro funziona".
- Pavlović (Voto Tuttosport 7): "Architetto del vantaggio rossonero, disegna un assist spaziale per Pulisic e si esibisce nei suoi soliti inserimenti generosi".
Il focus di PianetaMilan: c'è soltanto una differenza sostanziale tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo torinese con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Anche noi abbiamo dato la sufficienza, voto 6, a Mike Maignan e Koni De Winter e premiato la prestazione con assist di Strahinja Pavlović con un bel 7, ma abbiamo assegnato il medesimo voto anche a Mario Gila. "Dominante e trascinante", l'ex Lazio ha vinto tutti i duelli e ha corso tanto sulla fascia, giocando da terzino - di fatto - per la prima volta in stagione.
Centrocampo: Modrić, prestazione brillante; Rabiot un purosangue
- Chukwueze (Voto Tuttosport 7): "Serata con ruolo sul modello 'affettatrice al reparto salumeria': prima un taglio, poi un altro, poi un inserimento e fa a fette le difesa leccese".
- Modrić (Voto Tuttosport 6,5): "Sfodera una prestazione brillante in cui, udite udite, recupera pure tanti palloni ed esibisce le sue aperture grandangolari d'abitudine, mettendo pure lo zampino nell'azione che porta al gol di Rabiot".
- Rabiot (Voto Tuttosport 7,5): "Svaria per la mediana da vero purosangue del centrocampo tenendo un ritmo altissimo, poi segna la rete del 2-0. Non è sempre in campo come lo scorso anno con Allegri, ma intanto per ora ha siglato 2 reti e 2 assist in stagione".
- Estupiñán (Voto Tuttosport 6): "La presenza di Saelemaekers in serata magica davanti a lui lo beneficia abbastanza da non far notare più di tanto che qualche errore lo commette sempre, ma se non altro non paga pegno".
Il focus di PianetaMilan: anche per il reparto mediano la differenza tra l'analisi di 'Tuttosport' e quella di 'PM sta, a conti fatti, nel voto di un giocatore solo. Ci troviamo concordi nel dare 6,5 a Luka Modrić, 7,5 ad Adrien Rabiot e la sufficienza, voto 6, a Pervis Estupiñán, che ha anche salvato un gol fatto su Santiago Pierotti. Per noi, però, Samuel Chukwueze è da 6,5: tanto movimento, è vero, su e giù per la fascia destra, con continui tagli. Ma anche con non tutta questa incisività.
Attacco: Saelemaekers spacca la partita; Pulisic era mancato tanto
- Pulisic (Voto Tuttosport 7,5 - Migliore in campo): "He's back, back again cantava Eminem qualche anno fa: controllo sontuoso e gol del vantaggio (non segnava da 9 mesi). Quanto eri mancato a questo Diavolo, Christian!".
- Saelemaekers (Voto Tuttosport 7): "Se il Milan vuole giocare a tremila all'ora, non può fare a meno delle sue accelerate avanti e indietro. Forse non è ancora perfetto nella rifinitura, ma fa una partita in cui spacca il campo per il Milan".
- Ramos (Voto Tuttosport 6,5): "Non ha fatto gol neanche ieri sera, va bene. Pero va segnalato come serva l'assist a Rabiot e come pure la rete di Moreira abbia origine da un pallone che recupera lui in mischia. Partita positiva".
Il focus di PianetaMilan: differisce nuovamente su un solo giocatore la nostra valutazione complessiva dell'attacco del Milan rispetto a quella data da 'Tuttosport' nelle sue pagelle del day after. Il 7,5 a Christian Pulisic non discute: è stato senza dubbio il migliore in campo. Così come è giustamente premiato con un bel 6,5 Gonçalo Ramos, che, è vero, non ha segnato, ma giocando in aiuto alla squadra è entrato con prepotenza nelle azioni del secondo e del terzo gol. Mezzo punto in meno, secondo noi, per Alexis Saelemaekers: voto 6,5 perché ha fatto un'ottima gara, ma ha peccato di lucidità nell'ultimo passaggio.
I subentrati e la gestione di mister Amorim
- Loftus-Cheek (Voto Tuttosport: 5,5 - Peggiore in campo): "Perde una caterva di palloni. È pigro". (Dal 69')
- Moreira (Voto Tuttosport: 7): "Torna a fare sfracelli nella posizione di trequartista di sinistra: nemmeno il tempo di entrare ed è già sotto la Sud ad esultare per il gol del 3-0". (Dal 69')
- Bartesaghi (Voto Tuttosport: Senza Voto): "Non giudicabile". (Dal 76')
- Musah (Voto Tuttosport: Senza Voto): "Non giudicabile". (Dal 76')
- Camarda (Voto Tuttosport: Senza Voto): "Non tappa l'ultimo buco". (Dall'87')
Mister Amorim (Voto Tuttosport: 7): "Fa tutto giusto e il Milan si esibisce in una grande prestazione. Quello che ci voleva prima della sosta".
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