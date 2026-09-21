Il Milan di Rúben Amorim, reduce da due pareggi consecutivi in trasferta in campionato (1-1 contro la Juventus e 2-2 contro la Lazio), oltre che dalla sconfitta interna (0-2) in Europa League contro il Benfica, riparte alla grande superando il Lecce per 3-0 a 'San Siro'.

Con questi 3 punti, il Milan sale a quota 11 in classifica (3 vittorie e 2 pareggi in 5 giornate), piazzandosi al quinto posto in classifica. In testa il terzetto composto da Inter, Roma e Lazio con 13, subito dopo il Cagliari con 12. Quindi i rossoneri di Amorim, davanti ad un altro terzetto, quello formato da Frosinone, Juventus e Como, che di punti ne hanno 10 a testa.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 14' Pulisic, 61' Rabiot, 73' Moreira

: 14' Pulisic, 61' Rabiot, 73' Moreira Il top per il CorSport : Christian Pulisic

: Christian Pulisic Il flop per il CorSport: Gonçalo Ramos

Difesa: Gila duro e deciso; De Winter bada all'attacco con autorevolezza

Maignan (Voto CorSport 6 ): "Impegnato davvero poche volte dal Lecce. Un paio di interventi senza troppa preoccupazione specialmente nella ripresa".

(Voto CorSport ): "Impegnato davvero poche volte dal Lecce. Un paio di interventi senza troppa preoccupazione specialmente nella ripresa". Gila (Voto CorSport 6,5 ): "Duro nei contrasti, deciso quando serve. Sempre concentrato e pronto a supportare Chukwueze".

(Voto CorSport ): "Duro nei contrasti, deciso quando serve. Sempre concentrato e pronto a supportare Chukwueze". De Winter (Voto CorSport 6,5 ): "Prova di testa a segnare la rete del 2-0 su bel cross di Pulisic. Tiene a bada l’attacco leccese con autorevolezza".

(Voto CorSport ): "Prova di testa a segnare la rete del 2-0 su bel cross di Pulisic. Tiene a bada l’attacco leccese con autorevolezza". Pavlović (Voto CorSport 7): "Lancio dalle retrovie con il contagiri per Pulisic, nasce da lui il vantaggio dei rossoneri. Quando si mette in testa di spingere non lo ferma nessuno ".

Il focus di PianetaMilan: c'è qualche differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Abbiamo confermato la sufficienza a Mike Maignan, praticamente mai impegnato dagli attaccanti leccesi e il 7 a Strahinja Pavlović, autore dell'assist illuminante per il gol del vantaggio rossonero. Mezzo punto in più, però, secondo noi per Mario Gila (voto 7) artefice di una grande prestazione anche largo sulla fascia destra e soltanto sufficienza - voto 6 - per Koni De Winter.

Centrocampo: Chukwueze è una freccia; Modrić, partita autoritaria

Chukwueze (Voto CorSport 6,5 ): "È una freccia sulla fascia destra. Amorim si fida del nigeriano e gli sta concedendo fiducia".

(Voto CorSport ): "È una freccia sulla fascia destra. Amorim si fida del nigeriano e gli sta concedendo fiducia". Modrić (Voto CorSport 7 ): "La regia è affidata a lui e stavolta gioca una partita autoritaria. Aiuta la squadra anche nei ripiegamenti difensivi".

(Voto CorSport ): "La regia è affidata a lui e stavolta gioca una partita autoritaria. Aiuta la squadra anche nei ripiegamenti difensivi". Rabiot (Voto CorSport 7 ): "Cresciuto atleticamente riesce ad essere più incisivo. È decisivo nella ripresa quando sigla la rete del raddoppio chiudendo così il match".

(Voto CorSport ): "Cresciuto atleticamente riesce ad essere più incisivo. È decisivo nella ripresa quando sigla la rete del raddoppio chiudendo così il match". Estupiñán (Voto CorSport 6): "Partita senza particolare incisività, molto più attento a controllare l’avversario. Ottima chiusura difensiva su Pierotti, pronto a buttarla dentro".

Il focus di PianetaMilan: il 'CorSport' - così come noi di 'PM' - ha assegnato 6,5 a Samuel Chukwueze e 6 a Pervis Estupiñán, che ha disputato una gara tutto sommato equilibrata, senza alcun errore grossolano dei suoi. Nelle nostre pagelle abbiamo dato mezzo punto in meno - voto 6,5 - a Luka Modrić, poco pressato dai centrocampisti della squadra salentina - e mezzo punto in più - voto 7,5 ad Adrien Rabiot, autore di una partita totale, impreziosita da un gran gol.

Attacco: Saelemaekers si dà da fare; Ramos si rende utile. Ma senza gol

Pulisic (Voto CorSport 7,5 - Migliore in campo ): "Torna al gol dopo nove mesi di digiuno. Movimento giusto e controllo eccezionale prima di metterla dentro. E’ tornato dal primo minuto e i rossoneri ritornano a segnare nel primo tempo".

(Voto CorSport - ): "Torna al gol dopo nove mesi di digiuno. Movimento giusto e controllo eccezionale prima di metterla dentro. E’ tornato dal primo minuto e i rossoneri ritornano a segnare nel primo tempo". Saelemaekers (Voto CorSport 6,5 ): "Si dà parecchio da fare e la sua posizione in campo crea parecchi fastidi alla squadra di Di Francesco".

(Voto CorSport ): "Si dà parecchio da fare e la sua posizione in campo crea parecchi fastidi alla squadra di Di Francesco". Ramos (Voto CorSport 5,5 - Peggiore in campo): "Si rende utile, poi entra nell’occasione del 2-0 con un bel tocco per Rabiot. Gli manca però il gol ormai da tempo".

Il focus di PianetaMilan: mentre ci troviamo assolutamente d'accordo con il bel 7,5 preso da Christian Pulisic - bentornato, 'Capitan America'! - e il 6,5 rimediato dal guizzante Alexis Saelemaekers, non ci trova concordi l'insufficienza - seppur lieve - rifilata dal quotidiano romano a Gonçalo Ramos. Vero, non ha tirato in porta e non si è visto molto in area di rigore. Ma ha giocato tantissimo per la squadra, offerto l'assist per il gol di Adrien Rabiot e lanciato a rete Diego Moreira in occasione della terza segnatura. In assenza del gol, va bene così e ha meritato, per noi, almeno 6,5 in pagella.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

Loftus-Cheek (Voto CorSport: 5,5 ): "Qualche sbavatura nel finale". (Dal 69')

(Voto CorSport: ): "Qualche sbavatura nel finale". (Dal 69') Moreira (Voto CorSport: 7 ): "Ingresso devastante, segna il suo primo gol a San Siro. Siamo già a tre marcature in campionato". (Dal 69')

(Voto CorSport: ): "Ingresso devastante, segna il suo primo gol a San Siro. Siamo già a tre marcature in campionato". (Dal 69') Bartesaghi (Voto CorSport: Senza Voto ): "Non giudicabile". (Dal 76')

(Voto CorSport: ): "Non giudicabile". (Dal 76') Musah (Voto CorSport: Senza Voto ): " Non giudicabile ". (Dal 76')

(Voto CorSport: ): " ". (Dal 76') Camarda (Voto CorSport: Senza Voto): "Non tappa l'ultimo buco". (Dall'87')

Mister Amorim (Voto CorSport: 7): "Torna vincere con un risultato rotondo e con una prestazione convincente. La medicina giusta dopo la brutta sconfitta contro il Benfica".

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: noi di 'PM' siamo stati più generosi verso Ruben Loftus-Cheek: non è entrato benissimo in partita, è vero. Ma in una serata dove va tutto bene, almeno il 6 per noi l'ha meritato anche l'inglese. Così come Davide Bartesaghi, entrato per dare più fisicità sulla fascia sinistra e per far riposare un Estupiñán che avrà scattato mille volte sull'esterno. D'accordo, invece, con il 7 pieno dato a Diego Moreira: entro, segno, spacco, ciao. Voto 7 meritato anche dal tecnico Amorim: secondo noi, si iniziano ad intravedere delle trame di gioco piuttosto accattivanti, marchio di fabbrica dell'allenatore ex Sporting Lisbona e Manchester United.