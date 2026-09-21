Ecco voti e giudizi a confronto tra 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e le pagelle stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'
Milan-Lecce 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
LA PARTITA
I voti di Milan-Lecce 3-0: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilanDopo i due pareggi consecutivi in campionato contro Juventus (1-1) e Lazio (2-2) - entrambi in trasferta - e la sconfitta interna (0-2) in Europa League contro il Benfica, il Milan di Rúben Amorim torna a vincere in Serie A, liquidando il Lecce di Eusebio Di Francesco a 'San Siro' con un netto 3-0. Reti di Christian Pulisic (14'), Adrien Rabiot (61') e Diego Moreira (73'). Una vittoria ampiamente meritata, quella dei rossoneri, che hanno iniziato a far intravedere ottime trame di gioco. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Il tabellino sintetico del matchMarcatori: 14' Pulisic, 61' Rabiot, 73' Moreira
Il Top per la Gazzetta: Christian Pulisic
Il Flop per la Gazzetta: Ruben Loftus-Cheek
Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti
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