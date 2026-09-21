Ecco voti e giudizi a confronto tra 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e le pagelle stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'

Daniele Triolo
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Lecce 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

LA PARTITA

I voti di Milan-Lecce 3-0: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilan

Dopo i due pareggi consecutivi in campionato contro Juventus (1-1) e Lazio (2-2) - entrambi in trasferta - e la sconfitta interna (0-2) in Europa League contro il Benfica, il Milan di Rúben Amorim torna a vincere in Serie A, liquidando il Lecce di Eusebio Di Francesco a 'San Siro' con un netto 3-0. Reti di Christian Pulisic (14'), Adrien Rabiot (61') e Diego Moreira (73'). Una vittoria ampiamente meritata, quella dei rossoneri, che hanno iniziato a far intravedere ottime trame di gioco. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Le pagelle di Milan-Lecce 3-0, partita della 5^ giornata della Serie A 2026-2027, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Il tabellino sintetico del match

Marcatori: 14' Pulisic, 61' Rabiot, 73' Moreira

Il Top per la Gazzetta: Christian Pulisic

Il Flop per la Gazzetta: Ruben Loftus-Cheek

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti