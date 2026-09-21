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LA PARTITA

I voti di Milan-Lecce 3-0: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilan

Il tabellino sintetico del match

Dopo i due pareggi consecutivi in campionato contro Juventus (1-1) e Lazio (2-2) - entrambi in trasferta - e la sconfitta interna (0-2) in Europa League contro il Benfica, ilditorna a vincere in Serie A, liquidando ildia 'San Siro' con un netto. Reti di(14'),(61') e(73'). Una vittoria ampiamente meritata, quella dei rossoneri, che hanno iniziato a far intravedere ottime trame di gioco. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.: 14' Pulisic, 61' Rabiot, 73' Moreira

Il Top per la Gazzetta: Christian Pulisic

Il Flop per la Gazzetta: Ruben Loftus-Cheek

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti

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