Moreira bollato come 'strapagato': critiche zittite e la 'scusa' che ora non regge più

Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

Il Milan ha investito tantissimi milioni nella scorsa sessione di calciomercato: tra i colpi più importanti c'è stato senza dubbio Diego Moreira, strappato allo Strasburgo per circa 50 milioni di euro più vari bonus.

Un colpo molto pesante dal punto di vista economico che molti tifosi del Milan e di altre squadre italiane hanno criticato sui social ancora prima di vederlo in campo. Per quale motivo? Perché secondo questi utenti era stato strapagato dal Diavolo, reo di spendere senza pensare davvero fino in fondo ai suoi investimenti e come portarli a termine.

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Il boom della valutazione su Transfermarkt

Critiche che sono aumentate in modo quasi esponenziale dopo il debutto complesso in Serie A contro la Juventus. Sono bastati poi pochi minuti a Moreira per zittire tutte queste voci: due gol favolosi contro la Lazio e la rete alla Theo Hernandez contro il Lecce. Dimostrazione che spesso parlare prima giusto solo per criticare ti si ritorce contro.E in più sono arrivate anche le nuove valutazioni del sito Transfermarkt che molti utilizzano proprio per compararli con i prezzi del mercato (e per criticare alcuni colpi). Ebbene, anche il sito specializzato ha alzato sensibilmente il valore di Moreira: oggi valecon un incremento di 20 milioni di euro rispetto all'ultimo aggiornamento.

Un'arma in meno per chi vuole criticare senza conoscere bene i profili di cui parla e prima di vederli in campo. Moreira è un calciatore che ha qualità importantissime e ricordiamo è solamente un classe 2004 che ancora può e deve migliorare.

Perché criticare senza un ragionamento logico un investimento del Milan? Già al termine di questa stagione, il valore di Moreira potrebbe essere molto superiore a quei 50 milioni di euro spesi da Gerry Cardinale. Gli investimenti del club rossonero non sono fatti a caso così come le valutazioni economiche: poi si può sbagliare come tutti fanno, ma criticare senza costrutto è totalmente inutile.