Il trionfale 3-0 con cui il Milan di Rúben Amorim ha liquidato il Lecce a San Siro, nella notte dei festeggiamenti per i 100 anni dello stadio, ha regalato un Gerry Cardinale raggiante e proiettato verso il futuro. Il managing partner del fondo americano RedBird, proprietario del club rossonero dall'agosto 2022, ha assistito dal vivo alla prova di forza firmata dalle reti di Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira. Nel post-partita, il numero uno del Diavolo ha voluto rilasciare importanti dichiarazioni agli organi di stampa, blindando la panchina del tecnico lusitano, analizzando gli oltre 160 milioni di euro investiti sul calciomercato per i colpi Gonçalo Ramos o Mario Gila, e tracciando le linee guida per le prossime sessioni di mercato.

Il messaggio di Cardinale: "Fiducioso in Amorim, serve tempo"

Il ringraziamento ai tifosi e la svolta societaria di RedBird

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Oltre 160 milioni investiti e le promesse sul mercato futuro

"Sono stati tra i migliori 90 minuti di calcio che abbiamo visto - ha esordito un entusiasta Gerry Cardinale subito dopo il triplice fischio di Milan-Lecce 3-0 -. Voglio congratularmi pubblicamente con Rúben Amorim e con tutti i nostri giocatori per aver continuato a lottare con questa determinazione nelle prime partite della stagione, prima di questa sosta per gli impegni delle Nazionali. Non deve sfuggire a nessuno che un nuovo allenatore, con un nuovo stile di gioco e molti nuovi innesti in rosa, avrà necessariamente bisogno del tempo fisiologico per trovare l’affiatamento giusto sul rettangolo di gioco".Il patron statunitense ha poi concluso il suo intervento con un sentito ringraziamento e una promessa per l'avvenire della società: "Ringrazio i nostri tifosi per averci sostenuto calorosamente in questa cruciale fase di transizione, mentre la dirigenza lavora per sistemare ogni cosa e riportare stabilmente il Milan alla sua gloriosa tradizione vincente". Parole forti, che testimoniano una svolta radicale: nell'ultima sessione di calciomercato, infatti, Cardinale ha preso in prima persona le redini strategiche del club di Via Aldo Rossi, dopo aver delegato la gestione operativa ad altre figure nei precedenti quattro anni di presidenza.I numeri d'altronde parlano chiaro e certificano lo sforzo economico profuso dal fondo RedBird. Il club ha investito una cifra superiore aidi euro complessivi, finalizzando operazioni di primissimo piano come l'acquisto del bomber, del talentoe del difensore, consegnando così nelle mani di Rúben Amorim una formazione profondamente rivista, corretta e rinforzata rispetto alla passata stagione agonistica. La sensazione diffusa è che ci sia ancora molto da fare nelle prossime finestre di mercato per plasmare una rosa che sia totalmente a immagine e somiglianza del credo tattico di Amorim. Una sfida che Cardinale è pronto a raccogliere, confermando che il fondo non si tirerà indietro per rendere il Diavolo sempre più competitivo in Italia e in Europa.