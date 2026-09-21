L'analisi dopo le prime 5 giornate del campionato di Serie A 2026-2027, alla vigilia della sosta per gli impegni delle Nazionali, trova spazio nel profondo editoriale firmato da Arianna Ravelli sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Secondo la nota giornalista sportiva, il Milan di Rúben Amorim e la Juventus sono ufficialmente ripartiti dopo i passi falsi delle scorse settimane. I rossoneri si sono regalati una serata di puro divertimento sul prato di San Siro liquidando il Lecce per 3-0 grazie ai sigilli di Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira, un risultato che permette al Diavolo di scacciare i fantasmi della crisi e di portarsi a sole due lunghezze dalla vetta della classifica.

La caccia ai fantasmi di Conte e il tributo a Mazzola

Le certezze del Diavolo: Moreira è ormai un punto fermo

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Nell'editoriale pubblicato sulla rosea si legge come le due storiche rivali del calcio italiano siano riuscite a invertire la rotta: "Si regalano una giornata di divertimento, scacciano un po’ di fantasmi e staccano le locandine con la faccia di Antonio Conte dai muri, anche se lo show di sabato e la dimostrazione di forza di Roma e Inter restano un’altra cosa". Una domenica speciale per il popolo milanista, coincisa con il centenario dello storico impianto di San Siro, in cui il pubblico di fede rossonera ha saputo onorare alla perfezione la memoria di una leggenda rivale come Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter. Subito dopo è salita in cattedra la squadra di Amorim, che ha offerto spettacolo sul rettangolo verde ritrovandoLa sosta autunnale permetterà al gruppo di lavorare in un clima di ritrovata fiducia. "L’impressione - ha evidenziato Arianna Ravelli nel suo pezzo - è che si arrivi al primo pit stop stagionale avendo (quasi) individuato la squadra titolare nella quale non si potrà prescindere da Moreira. Il Milan adesso ha disperato bisogno di certezze; la vetta a meno due in classifica, tenendo alle spalle formazioni ostiche come il Como e le dirette rivali nella corsa Champions come Juventus e Napoli, consentirà all'intero ambiente di vivere la sosta con grandissima serenità". Nelle prossime settimane, il tecnico portoghese avrà il compito di insistere sui propri concetti tattici, lavorando in particolar modo sulla tenuta mentale dei suoi calciatori.A voler cercare l'unico neo nella magica serata di San Siro, l'attenzione cade inevitabilmente sull'astinenza realizzativa di, apparso ancora una volta lontano dalla via del gol. La Ravelli ha però voluto spezzare una lancia a favore del centravanti lusitano, sottolineando lo spessore della sua prova sul piano del sacrificio collettivo: "Il portoghese è stato comunque prezioso, fornendo l’assist a Rabiot, liberando Moreira nel corridoio giusto e, in generale, sbattendosi costantemente per dare un riferimento offensivo avanzato ai compagni". Una prestazione di assoluto livello che dimostra come il bomber ex PSG sia perfettamente integrato nei meccanismi di squadra; con la crescita del gioco collettivo, i gol pesanti non tarderanno ad arrivare.