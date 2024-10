Milan-Napoli, treno Scudetto appeso al filo: il Diavolo rischia

Secondo 'Tuttosport', Fonseca dovrà lavorare anche a livello psicologico in vista di Milan-Napoli : il rinvio della sfida contro il Bologna ha infastidito l'ambiente rossonero, ma i giocatori si sono riposato un giorno in più. La squadra di Conte ha vinto e giocato ieri contro il Lecce. Potrebbe essere il solo vantaggio dei rossoneri per la sfida di San Siro. Il Napoli, infatti, ha la possibilità di lasciare il Milan ha undici punti di distanza , con una partita in più chiaramente.

Milan-Napoli, Fonseca lavora a livello mentale: il Diavolo corre un rischio

Per questo, come scrive il quotidiano, per il Milan non sarà una partita facile. È vero che c'è tempo per recuperare, ma scendere in campo con la paura di perdere già il treno Scudetto non sarà facile a livello mentale. Per il posto di Theo Hernandez, Terracciano è favorito, ma Fonseca potrebbe anche scegliere di spostare su quel lato il recuperato Calabria o anche Emerson Royal. Al posto di Reijnders dovrebbe esserci Loftus-Cheek che resta in ballottaggio con Musah.