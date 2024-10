Milan-Napoli, Fonseca recupera Abraham? Scelte precise in difesa

Dopo il rinvio della partita di ieri sera tra Bologna e Milan , i rossoneri torneranno in campo martedì, nella sfida importantissima contro il Napoli . La squadra di Conte arriverà a San Siro con una partita in più giocata e otto punti di vantaggio. Paulo Fonseca , allenatore rossonero, potrebbe recuperare un giocatore molto importante per la sfida. Ecco le ultime novità.

Milan-Napoli, Abraham potrebbe tornare. In difesa Fonseca sceglie...

Il Milan, come ricorda 'Il Corriere dello Sport', si ritrova oggi a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista della sfida di martedì sera a San Siro contro il Napoli. Filippo Terracciano dovrebbe essere il sostituto naturale di Theo Hernandez, mentre Loftus-Cheek e Musah si dovrebbero giocare il posto di Reijnders affianco a Fofana. In attacco oggi si valuteranno le condizioni di Tammy Abraham, ai box dalla vittoria contro l'Udinese per l'infortunio alla spalla. L'inglese, si legge, potrebbe tornare a disposizione di Fonseca. In difesa Gabbia e Tomori in vantaggio su Pavlovic e Thiaw. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - "Continuo a insistere prendi...". Pellegatti consiglia il colpo