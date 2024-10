Ecco le probabili formazioni di Milan-Napoli: Paulo Fonseca dovrebbe rivoluzionare la difesa per il match di San Siro. Ecco le scelte

Nella giornata di martedì 29 ottobre, alle ore 20:45, lo stadio 'San Siro' di Milano sarà teatro del match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Napoli di Antonio Conte, valido per la 10^ giornata della Serie A 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Dopo il rinvio del match contro il Bologna i rossoneri non vogliono perdere il treno delle migliori e la sfida contro i partenopei potrebbe già risultare decisiva per capire le velleità di entrambe le squadre.