Milan, Fonseca riflette: come battere il Napoli? Ecco le possibili soluzioni

A centrocampo, poi, si apre un altro quesito. Reijnders non è facile da sostituire ma Fonseca ha le scelte contate. Sicuro del posto è il solo Fofana, così, per l'altro slot a centrocampo, si candidano sia Loftus-Cheek che Musah. Sulla trequarti, invece, i tifosi rossoneri sperano di rivedere Pulisic, facendo così in modo che a destra vi sia Samuel Chukwueze. Infine, sulla sinistra Rafael Leao non è poi così certo della titolarità, sul portoghese vi è l'ombra di Noah Okafor. Nel ruolo di punta centrale, poi, non è messa in discussione la presenza di Alvaro Morata.