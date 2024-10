Milan, basta chiacchiere e testa al Napoli: se il Dio del calcio esiste…

Sui social, intanto, i tifosi rossoneri invocano la divina, e sportiva, provvidenza. Il rinvio della sfida contro il Bologna appare come una vera e propria ingiustizia e i supporters del Diavolo reclamano la presenza di Theo e Reijnders . A meno di colpi di scena, che non vi saranno, Paulo Fonseca sarà costretto a trovare una quadra senza due pedine molto importanti.

Ecco, dunque, che si inneggia al Dio del calcio. Tra una beffa e un'altra, il Milan avrebbe l'assoluto bisogno di vincere contro gli Azzurri di Antonio Conte. Non solo per la classifica, ottenere un successo in un big match fa sempre bene, ma anche per il morale di una squadra ancora troppo discontinua. Del match farà sicuramente parte Rafael Leao, vera bestia nera del Napoli. I tifosi partenopei ricordano molto bene le prestazioni che la stella portoghese ha offerto quasi due anni fa: quando il classe '99 prima firmò una doppietta allo Stadio Maradona e poi, con due sgroppate delle sue, eliminò gli Azzurri dalla Champions League. Che, per Leao, sia il momento migliore per sbloccarsi? Lo speriamo tutti.