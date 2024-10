Calciomercato Milan – Reijnders verso il rinnovo: Furlani pronto a…

Calciomercato Milan - Rinnovo di Reijnders: contatto con Furlani. Ecco le cifre

Come scrive Calciomercato.com, il rapporto tra Reijnders e il Milan procede a gonfie vele con tutto l'ambiente rossonero pazzo dell'olandese per le sue qualità e la sua attitudine. Nei giorni scorsi, si legge, sarebbe andato in scena un primo contatto esplorativo tra Furlani e l'agente del giocatore per parlare del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2028. Un nuovo accordo non tanto per la scadenza, ma per una questione economica: il Milan vuole valorizzare Reijnders che al momento percepisce solamente 1,6 milioni da stagione. Reijnders è un punto cardine del centrocampo e del progetto Milan, per questo la dirigenza sarebbe pronta a raddoppiare l'attuale salario.