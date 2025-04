Giuseppe Bergomi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky', nel corso del consueto appuntamento della domenica sera con 'Sky Calcio Club', soffermandosi in modo particolare su Milan-Fiorentina e sulle ennesime sostituzioni anticipate di Sérgio Conceicao. L'attuale opinionista sportivo ha fatto notare come non sia la prima volta in cui il tecnico lusitano cambi l'assetto iniziale molto presto. Poi mostra la differenza tra le partite importanti, in cui i rossoneri giocano attenti e applicati, e quelle contro le squadre meno forti, in cui invece vanno in sofferenza, soprattutto per quanto concerne la linea difensiva. Ecco, dunque, le sue parole.