Jovic: “Nazionale? Anche se il gioco non è spettacolare, abbiamo una nuova energia”

“Mi prendo sempre gioco di Pavlović, gli dico: ‘Una volta il gioco era a nostro favore, ora lo è per voi’. Le cose sono cambiate. E penso che molti lo vedano. La differenza tra la qualità della nazionale di due anni fa e quella di oggi è enorme. Ma ciò che ci contraddistingue adesso è la lotta e la voglia su ogni palla. Ci aiutiamo a vicenda in campo il più possibile, siamo pronti a ‘morire’ uno per l’altro, come si dice. Prima ci affidavamo più al talento individuale e dicevamo: ‘Pazienza se prendiamo tre gol, tanto ne segniamo quattro’. Ora invece il pensiero è: ‘Non subiamo gol, cerchiamo di segnarne uno’. E come vedete, questo ci porta risultati. Abbiamo una nuova energia con i giovani giocatori, è importante continuare su questa strada. Anche se il gioco non è spettacolare e non tutti lo trovano piacevole, ci sta portando risultati. E alla fine, è la cosa più importante.”