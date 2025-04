 Fonseca, trascina il Lione: il portoghese torna a sorridere in Ligue 1

La situazione al Lione

Fonseca è subentrato quando il Lione si trovava al sesto posto in Ligue 1 e in poche settimane è riuscito a portare la squadra in quarta posizione, a soli due punti dal secondo posto, con il Marsiglia che potrebbe aumentare il vantaggio con una vittoria nel prossimo turno. Il portoghese ha dato nuova linfa alla squadra, riuscendo a far emergere una solidità difensiva e un gioco offensivo che, finora, sta portando i frutti sperati.