Sull'Inter: "Questa poteva essere la giornata decisiva per lo Scudetto per l'Inter. Vincevi a Parma, il Napoli va a giocare a Bologna. Questa era la partita che poteva tagliare le gambe al Napoli".

Sulla Juventus: "Ho visto una buona Juventus, un'ottima Juventus. Ha fatto un primo tempo con grande intensità, grande ferocia, grande verticalità finalmente. Una squadra che attacca in tanti, si difende, battaglia. Il primo tempo mi ha entusiasmato, poi è leggermente calata e ha pagato una disattenzione su un calcio piazzato. Ranieri è stato bravo a mettere due punte. La nota stonata è Vlahovic, anche con il Genoa non mi aveva entusiasmato. Ho la sensazione che nel periodo in cui è stato fuori con Motta abbia un po' staccato la spina a livello mentale. Deve tornare ad essere quello che conosciamo".