Juventus-Milan, Tacchinardi: “Thiago Motta non ha l’ossessione di vincere”

Ai microfoni di Mediaset , l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha analizzato la sfida tra Juventus e Milan , conclusasi con una vittoria in rimonta dei rossoneri per 2-1. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

"La Juve ha perso perché Thiago Motta non ha l'ossessione di vincere le partite. Anche stavolta si è vista una Juve in controllo per 60 minuti, prima che una disattenzione permettesse agli avversari di recuperare. La Juve gioca, controlla, domina, ma poi butta spesso via il vantaggio".