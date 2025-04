Uno dei nomi più costantemente accostati al Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato è senza ombra di dubbio Lorenzo Lucca. L'attaccante dell'Udinese si sta mettendo in mostra in questi mesi e i rossoneri, che lo seguono da tempo, potrebbero affondare il colpo prossimamente. Anche perché Tammy Abraham dovrebbe tornare alla Roma dal prestito, e sembra difficile un suo riscatto, mentre Luka Jovic è in scadenza di contratto. E dopo le sue ultime dichiarazioni appare impossibile una sua permanenza. A tutto questo si aggiunge un Santiago Gimenez che, per quanto rimanga centrale nel progetto rossonero, sta faticando a trovare la via del gol ed è a secco da due mesi.