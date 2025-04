Milan-Fiorentina 2-2: Pareggio agrodolce per i rossoneri, la corsa all’Europa si complica

Creato molto, concesso tanto, la prestazione non è mancata ma non è bastata per avere la meglio. La 31ª giornata di Serie A non permette al Diavolo di fare un balzo, necessario per accorciare e sperare, muovendo poco la classifica: nono posto, a quota 48 punti, a -4 dall'ottava e rischiando di allontanarsi maggiormente alla qualificazione alla prossima Champions League. Una rimonta a metà, segnali buoni e meno buoni a mischiarsi in un campionato sempre complicato da affrontare e digerire. Nella prossima giornata, in programma venerdì 11 aprile alle 20.45, saremo di scena a Udine, ambiente storicamente difficile, per provare a rilanciarci.