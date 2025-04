La differenza di vedute in casa Milan tra Gerry Cardinale e Giorgio Furlani è stata una delle tematiche più interessanti degli ultimi mesi. Già quando c'erano stati i primi colloqui per il nuovo DS, che avevano visto protagonisti il fondatore di RedBird e Zlatan Ibrahimovic , il CEO rossonero aveva avuto qualcosa da ridire. I profili preferiti erano infatti differenti. Alla fine si scelse di puntare tutto su Fabio Paratici , con cui ci sarebbero state però delle complicazioni ( qui la nostra posizione a riguardo ). Ora è tempo di nuovi nomi, non prima però di essersi incontrati faccia a faccia.

Milan, confronto Furlani-Cardinale negli USA: i temi sul piatto e un punto critico

A fornire le ultime novità in merito ci hanno pensato i colleghi del 'Corriere dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito, infatti, Giorgio Furlani sarebbe volato negli USA per incontrare Gerry Cardinale. Tema centrale del summit sarà proprio la scelta del nuovo DS. Anche in questo caso posizioni contrastanti. Se da una parte, infatti, il CEO rossonero spinge per Tony D'Amico, ancora legato all'Atalanta, dall'altra il numero uno del club, così come Zlatan Ibrahimovic, vorrebbe Igli Tare. Che poi, alla fine dei conti, era anche il loro primo candidato.