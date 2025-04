Milan, Pellegatti stregato da Paratici: poi fa una rivelazione su Tare

Milan, Pellegatti: "Paratici figura giusta, Tare mai più contattato dopo ..."

"Io facevo un tifo sfrenato per Fabio Paratici perché per me era la persona giusta. Io sono convinto che con Fabio Paratici, Paulo Fonseca sarebbe andato meglio, così come Sérgio Conceicao, perché è proprio la figura abituata a vincere grandi partite. Alla Juventus si ricordano tutti gli otto scudetti, ma io mi ricordo le due finali di Champions League. Quella è la grande Juventus. Purtroppo poi come dice Ivan Zazzaroni ci sarebbero state delle pressioni, il Milan le ha seguite e questo a me dispiace molto. Lui era la persona giusta e la figura giusta. Futuro? Sarò banale. Si parta di Tare e di D'Amico. Sembra il Nasdaq, qualcuno va su e qualcuno va giù. Tare so per certo che fino a un giorno o due fa, dopo il colloquio tra Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e lui, non era stato più contattato. D'Amico è un altro che non può lavorare oggi, perché ha il contratto fino al 2027".