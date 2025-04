Il giornalista Paolo Condò ha stilato un interessante editoriale sulle colonne del quotidiano 'Il Corriere della Sera', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sul Milan e sugli ennesimi cambi anticipati di Sérgio Conceicao nella sfida contro la Fiorentina . Ecco, dunque, il suo pensiero.

Milan, Condò sorprende tutti su Conceicao: e dà la colpa dei cambi ... ai giocatori

"Il Milan è praticamente fuori dalla mischia per la Champions, con una statistica rivelatrice: nei suoi 13 match di campionato, Conceicao per 10 volte ha cambiato uomini all’intervallo (se non prima, vedi Musah sabato). Può essere, ma è difficile, che sbagli sempre formazione. Più probabile che in questa rosa non esista un undici interamente affidabile".