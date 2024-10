Pagelle Perugia-Milan Futuro 0-2: Zeroli incanta, Raveyre salva

PAGELLE PERUGIA-MILAN FUTURO - Un bel Milan Futuro quello di oggi (LEGGI IL COMMETO). I rossoneri iniziano bene e sono subito aggressivi. Giocano con più qualità rispetto al solito e la sbloccano meritatamente (anche se con un po' di fortuna) su punizione con Alesi, grazie pure a una deviazione. Però il Milan Futuro non si ferma e, anzi, inizia ad attaccare con più insistenza. Arriva dunque il raddoppio con Zeroli, autore di un gol eccezionale in rovesciata. Allora il Perugia cambia e nella parte finale del primo tempo "esce" un po' di più, con un Raveyre eccezionale in un paio di occasioni. Anche nella ripresa il Milan Futuro gioca una buona gara, seppur meno emozionante. Poche occasioni, da una parte e dall'altra, ma considerando che il Milan Futuro era in vantaggio di due gol è una buona cosa. Significa che ha saputo gestire la gara, senza rischiare nulla e controllando la sfida. Vittoria meritata.