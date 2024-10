Perugia-Milan Futuro 0-2: vittoria meritata e mai in discussione

Il commento del match Perugia-Milan Futuro, valevole per la 11^ giornata del Girone B di Serie C. La partita vista da noi di Pianeta Milan

Finalmente una vittoria per il Milan Futuro, che gioca un'ottima gara e ottiene meritatamente i tre punti. I rossoneri si impongono per 2-0 a Perugia, con gol di Alesi su punizione e Zeroli in rovesciata (GUARDA QUI). Protagonista anche Raveyre, che quando il Perugia stava spingendo nel finale di primo tempo ha respinto tutto.