Allo stadio 'Renato Curi' di Perugia si è giocata la gara tra Perugia e Milan Futuro, partita della 11^ giornata del campionato Serie C Now per la stagione 2024-2025. La squadra di Bonera ha finalmente vinto convincendo, 0-2 il risultato finale. Primo gol di Alesi da una punizione deviata, poi un raddoppio davvero bellissimo.