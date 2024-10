Calciomercato Milan – Raspadori e Bonny nel mirino: le ultime

Calciomercato Milan , i rossoneri continuano a lavorare in vista di gennaio. La rosa del Diavolo sembra comunque corta soprattutto a livello di alternative. Per questo la dirigenza potrebbe puntare a qualche colpo invernale per mettere a punto il Milan . Ecco le ultime novità sul calciomercato del Milan .

Calciomercato Milan - Si osserva Bonny. Raspadori perfetto? Serve...

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha parlato anche delle possibili mosse del Milan nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. I rossoneri, si legge, potrebbero pensare all'attaccante in estate visto che "la prima vera necessità per gennaio resta il vice-Fofana e magari anche esterno sinistro alternativo a Theo Hernandez". Ma chi potrebbero essere gli obiettivi in avanti per il prossimo giugno? Secondo Ceccarini, visto il prestito secco di Abraham e Jovic in scadenza, un colpo nel calciomercato estivo potrebbe esserci. "Raspadori in prospettiva potrebbe essere un profilo perfetto". Per strapparlo dal Napoli, però, servirà un'offerta molto importante. L'altro nome per l'attacco resta quello di Bonny del Parma. "I rossoneri lo stanno seguendo con interesse, ma piace anche al Napoli". LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, Leao titolare? Una promessa a Ibrahimovic. E Fonseca...